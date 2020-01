Stem verdachte Ruinerwold opgenomen ondanks verbod

De stem van Josef B., verdachte in de geruchtmakende zaak Ruinerwold, is ondanks een expliciet verbod van de rechtbank toch door de pers opgenomen. B.'s advocaat Yehudi Moszkowicz zei hierover "verbaasd" te zijn, nadat Eva Jinek in haar talkshow dinsdagavond een fragment van de opname afspeelde. B. was niet in beeld, alleen zijn stem was te horen. Moszkowicz was gast aan tafel bij Jinek.

Dinsdag vond bij de rechtbank in Assen de eerste openbare zitting tegen de beide Ruinerwoldverdachten plaats. Gerrit Jan van D. en Josef B. worden er onder meer van verdacht dat zij zes kinderen van Van D. jarenlang van hun vrijheid hebben beroofd. De vermoedelijk gehersenspoelde kinderen werden in een boerderij buiten Ruinerwold volledig geïsoleerd van de buitenwereld gehouden.

Binnen- en buitenlandse pers was massaal op de zitting afgekomen. De rechtbank reikte journalisten bij binnenkomst schriftelijke opname- en uitzendrichtlijnen uit. Daarin staat onder meer dat er van de beide verdachten geen beeld- en geluidsopnames van de verdachten mogen worden gemaakt. De rechtbankvoorzitter heeft dit verbod tijdens de zitting nog eens uitgesproken. Eva Jinek liet Moszkowicz in de uitzending weten dat het fragment afkomstig was van "een actualiteitenrubriek". In het fragment spreekt B. zijn ongenoegen uit over het feit dat hij wordt vervolgd.

Van D. was niet in de rechtszaal verschenen. De rechtbank was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.