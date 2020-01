Vader, moeder en dochter komen om bij woningbrand Duiven: “Het is intens verdrietig”

Bij een woningbrand in Duiven zijn drie mensen om het leven gekomen. Vermoedelijk gaat het om een vader, moeder en hun dochter. Het plaatsje in de buurt van Arnhem is geschokt door het drama.

Een voorbijganger sloeg rond 8 uur vanochtend alarm toen hij vlammen uit het huis zag komen. De buren probeerden de bewoners van de woning nog te wekken, maar dat lukte niet op tijd. De brandweer, die met vier bluswagens en een hoogwerker in actie kwam, moest eerst de rolluiken nog openknippen voor met blussen kon worden begonnen. Binnen een half uur was duidelijk dat er twee doden waren. Om tien uur werd nog een derde dodelijk slachtoffer gemeld.

Waarnemend burgemeester Jacques Niederer noemde het ‘een dieptreurige dag, een zwarte dag voor Duiven’. Hij bevestigde de drie dodelijke slachtoffers. Volgens een overbuurvrouw gaat het om een echtpaar en hun 21-jarige dochter. “Het is intens verdrietig. Ik kende ze niet heel goed. Ze komen uit het dorp,” vertelt ze tegen de Telegraaf.