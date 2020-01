Iraans vliegtuig verliest landingsgestel en belandt op autoweg

Een Iraans passagiersvliegtuig klapte zo hard op de landingsbaan dat het landingsgestel afbrak. Het toestel dat moest landen op vliegveld Mahshahr schoof door en kwam op de naast gelegen autoweg terecht. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Ook op de weg is niemand geraakt.

Het vliegtuig van Caspian Airlines dat vandaag om half tien lokale tijd uit Teheran vertrok kwam ‘harder neer dan gebruikelijk’ meldt de Iraanse staatstelevisie. Doordat het toestel het landingsgestel verloor, kon het niet op tijd stoppen en schoot het door een autoweg op. Vlak voor een woonwijk kwam het vliegtuig tot stilstand. Luchthavendirecteur Mohammad Reze Rezanian weet te vertellen dat niemand gewond is geraakt. De 150 passagiers konden het toestel via de deuren en de vleugels verlaten.

Twee dagen geleden was er ook al een incident met een Iraans vliegtuig. Toen moest een vlucht richting Istanbul terugkeren naar Teheran vanwege een technisch mankement.

#Caspian Airlines plane emergency landing off the airport runway somewhere in the city of #Mahshahr #Iran #ماهشهر pic.twitter.com/xah9TXt2xX