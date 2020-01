OM: veel blijft onduidelijk rond dood Orlando Boldewijn (17)

De manier waarop de 17-jarige Orlando Boldewijn in de Haagse wijk Ypenburg in februari 2018 is omgekomen, wordt mogelijk nooit helemaal opgehelderd. Er zijn nog veel vragen die niet zijn beantwoord in de vele intensieve verhoren met verdachte Roy B., zei de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Den Haag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting.

De 29-jarige man had een date met Boldewijn. Hij heeft verklaard dat hij de jongen uit Rotterdam die nacht in het ijskoude water bij zijn woonbootje heeft zien spartelen en dat hij hem niet heeft geholpen en ook geen hulp heeft ingeroepen. Onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die zijn scenario weerleggen, zei de officier van justitie. Hij heeft B. aangeklaagd voor mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld dan wel het nalaten van het verlenen van hulp.

B. was niet op de zitting. Volgens zijn advocate is hij bang, onder meer door alle aandacht van de media en bedreigingen. Zij wilde dat het hele proces achter gesloten deuren wordt behandeld, maar de rechtbank wees dat verzoek af.