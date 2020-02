Britse leraar die meermaals kind verkrachtte: “Het kwam door werkstress”

Een leraar in het Verenigd Koninkrijk heeft een veertienjarige jongen verkracht en bewaarde seksueel getinte foto’s van kinderen op zijn telefoon. Hij durfde, tot verbijstering van de rechter, ‘werkstress’ als verzachtende omstandigheid aan te voeren.

Maandag is de hoofddocent door de rechter in Sheffield veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, schrijft The Independent. Christopher Darler heeft schuld bekend aan twee verkrachtingen van kinderen onder de 16, het ontmoeten van minderjarigen door ze te verleiden en het bewaren van seksueel getinte foto’s van kinderen op zijn telefoon.

Rechter Peter Kelson veroordeelt het excuus van de 37-jarige leerkracht dat werkstress zou hebben geleid tot zijn misdaden. “Het is walgelijk om je werkdruk de schuld te geven. Werkstress verandert je niet in een kinderverkrachter,” zegt hij fel. “Je was een verkrachter op zoek naar een kind, je werkdruk heeft daar niets mee te maken. Om dit aan te voeren als verzachtende omstandigheid is een walgelijke belediging van alle hardwerkende leraren.”

Hij voegt daar nog aan toe: “Je bent een wolf in schaapskleren. Je hebt je schaapskleren ten volle benut. Je bent een jager en je hebt je fantasie werkelijkheid gemaakt. De grootste zorg is dat er nog andere slachtoffers zijn.”

De zaak kwam aan het licht doordat de politie ontdekte dat Darler een seksueel getinte foto online had geplaatst. Rechercheur James Crossley van de South Yorkshire Police zegt daarover: “Darler was in een positie waarin hij vertrouwen en autoriteit had, terwijl hij tegelijkertijd achter jongens aan zat van dezelfde leeftijd als de kinderen voor wie hij verantwoordelijk was. Dit is om begrijpelijke redenen een heel zorgwekkende situatie voor de school en de ouders van de kinderen.”