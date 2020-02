Advocaat drugs dealende atleet Roelf B: “Toen ik hem zag in die gevangenis, dacht ik, wat dóé jij hier?”

De Groningse Roelf B. en Gert-Jan N. blijven voorlopig vastzitten in Hongarije vanwege hun drugshandel op muziekfestival Sziget. Ze hadden voor bijna drie ton aan drugs bij zich. De Volkskrant sprak met de advocaat en de vader van voormalig topsporter Roelf B. “Het is een groot kind geweest en dat realiseert hij zich,” aldus zijn vader.

Enkel helpen

In een verklaring aan het openbaar ministerie van Hongarije noemt Roelf B. zijn vriend als initiatiefnemer. Zelf wilde hij hem enkel helpen. Zijn motivatie? “Het beleven van een avontuur na misschien wel een eenzijdig leven tot dan toe. En daarnaast het helpen van mijn jeugdvriend. Het was naïef en dom van me.”

Advocaat Rachel Imamkhan: “Hij was met zijn sport bezig, het was zomer, hij wilde naar dit festival, dit avontuur kwam op zijn pad en toen vroeg zijn vriend of hij hem wilde helpen. En hij dacht: waarom niet? Hij zei: ik kende hem al sinds mijn jeugd, en ik wilde best helpen.”

Doodnormale jongen

Het past bij het beeld dat de advocaat van hem kreeg. “Toen ik hem zag in die gevangenis, dacht ik: wat dóé jij hier? Ik ben heel andere klanten gewend, zeg maar. Mensen die berekenend zijn, die eerst zeggen dat ze onschuldig zijn, maar van wie uiteindelijk soms blijkt dat ze al veel vaker in drugs hebben gehandeld. Maar hier zat een doodnormale jongen voor me. Iemand die heel gedisciplineerd is en de hele dag in de studieboeken zat – net zoals hij vroeger tien keer per week sportte.”

Roelf B. betuigde spijt in zijn verklaring. “Het betreft mijn eerste misdaad ooit (en ik weet zeker dat het ook mijn laatste zal zijn),” schrijft hij. “Ik was tot dan toe nooit in aanraking geweest met verboden middelen, niet in gebruik en niet in handel. Ik heb geen strafblad, mijn familie is beschaafd en ik kom uit een liefdevol gezin met ouders, broer en zussen en met twee goed opgevoede huishonden.”

Groot kind

Zijn vader beaamt: “Het is een groot kind geweest, en dat realiseert hij zich. Hij moet zich nu in sneltempo gaan ontwikkelen en volwassen worden. Hij moet werken aan eigenschappen die hij nog niet heeft.”

Volgens het tweetal is het geen verdedigingsstrategie om Roelf neer te zetten als een naïeve, ietwat sullige jongen die alleen maar een vriend wilde helpen. Het is echt zo. Dat klinkt best geloofwaardig, maar toch: een vriend help je met verhuizen of met klussen, niet met grootschalige drugshandel.