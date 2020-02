Dertig jaar na vrijlating Nelson Mandela: de ongelijkheid zit nog altijd heel diep in Zuid-Afrika

Dertig jaar geleden, op 11 februari 1990, wordt Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten. De apartheid is afgeschaft, maar de ongelijkheid bestaat nog steeds.

Het onderwijs is niet meer gescheiden, ook zijn er geen aparte stranden voor witte en zwarte mensen of goede banen enkel voor de blanke bevolking. Dat neemt niet weg dat de verschillen nog altijd enorm zijn. RTL-correspondent Saskia Houttuin: “Een wit persoon verdient in Zuid-Afrika nog altijd drie keer zoveel als iemand met een donkere huidskleur.”

Ze merkte de grote verschillen toen ze een reportage maakte over watertekort. “In de townships is het altijd ‘Day Zero’. Uit de gemeenschappelijke waterkranen komt vrijwel geen water. Terwijl een paar kilometer verderop mensen hun zwembaden vol laten lopen.”

De werkloosheid en armoede zijn onder zwarte Zuid-Afrikanen steevast vele malen groter. Daarnaast kampt het land met excessief seksueel geweld en misdaad. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld.

Op de dag dat hij vrijkwam zei Nelson Mandela: “Ik heb het idee gekoesterd van een democratische en vrije samenleving waarin alle mensen in harmonie samenleven en met gelijke kansen.” De mooie wens voor zijn land is treurig genoeg niet in vervulling gegaan.