Duitser was niet ziek in Limburg, geen contactonderzoek meer

De Duitse coronapatiënt die in Limburg is geweest, was niet ziek en ook niet besmettelijk tijdens zijn verblijf in de Nederlandse provincie. Daarmee is de noodzaak voor contactonderzoek in Nederland komen te vervallen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ondertussen waarschuwt de NOS: In appgroepjes en op sociale media gaat een nep-screenshot rond van ons liveblog, waarin staat dat er in de Utrechtse wijk Overvecht besmettingen van het coronavirus zijn. De inhoud van de pagina is verzonnen. De afbeelding is door iemand thuis bewerkt en de pagina is niet afkomstig van de NOS.