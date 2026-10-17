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158 jaar cel voor moord op Australische surfers in Mexico

Samenleving
door anp
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MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Een Mexicaanse rechter heeft drie mannen veroordeeld tot elk 158 jaar en negen maanden cel voor de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend tijdens een surftrip in 2024 in de deelstaat Baja California. Dat meldt een bron binnen het gerecht aan persbureau Reuters.
De verdachten werden een week geleden schuldig bevonden aan doodslag, zware diefstal, diefstal met geweld en voertuigdiefstal met geweld.
De Australische broers Callum (33) en Jake Robinson (30) waren met hun Amerikaanse vriend Jack Carter (30) op vakantie in de Mexicaanse staat Baja California. Daar probeerden overvallers de mannen te beroven. Toen zij zich verzetten werden ze om het leven gebracht. De drie slachtoffers werden met schotwonden in een meters diepe put aangetroffen.
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