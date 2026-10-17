Nog guldenbriefjes in een la? Daar krijg je nog euro’s voor, maar niet voor elk biljet

Een snip tussen oude papieren, een zonnebloem in een fotoalbum. Wie de zolder opruimt, vindt soms nog guldens. Die briefjes zijn niet waardeloos: de meeste kun je nog omwisselen voor euro’s.

Maar de klok tikt. En niet elk biljet telt nog mee.

Tot 1 januari 2032

De Nederlandsche Bank wisselt de meeste guldenbiljetten nog om, tot 1 januari 2032. Daarna is het voorbij. Het gaat om deze briefjes:

• 10 gulden met Frans Hals en 10 gulden met de ijsvogel

• 25 gulden met het roodborstje

• 50 gulden met de zonnebloem

• 100 gulden met de snip en 100 gulden met het steenuiltje

• 250 gulden met de vuurtoren

• 1000 gulden met Spinoza en 1000 gulden met de kievit

Je krijgt de vaste koers: 1 euro voor 2,20371 gulden. Een snip levert dus ruim 45 euro op, een vuurtoren ruim 113 euro en een kievit bijna 454 euro.

Deze tellen niet meer

Voor drie biljetten ben je te laat: de twee vijfjes met Vondel en het 25-guldenbiljet met Sweelinck, beter bekend als het geeltje. Die konden tot 1 mei 2025 worden omgewisseld.

Guldenmunten wisselt de bank al sinds 2007 niet meer om. Zilveren munten kun je nog proberen te verkopen bij een munthandelaar.

Zo werkt het

Je begint met een aanvraag, digitaal of per post. Daarvoor heb je het ingevulde formulier nodig, een kopie van je identiteitsbewijs en een kopie van je bankpas of bankafschrift. Maak bij een kopie per post je BSN onleesbaar. Bij een digitale aanvraag krijg je binnen twee weken een reactie per e-mail.

Daarna stuur je de biljetten op of lever je ze op afspraak in bij de bank in Amsterdam. Kleine bedragen mogen direct met de aanvraag mee. Verzenden is op eigen risico, dus aangetekend versturen is verstandig.

Op het formulier moet je ook aangeven hoe en wanneer je aan de biljetten bent gekomen. Heb je ze na 27 januari 2002 gekocht of als betaling aangenomen? Dan krijg je er niets voor.

Eerst even kijken

Kijk voordat je wisselt of een biljet bij verzamelaars meer oplevert dan de vaste koers. Bij sommige oude briefjes is dat zo. Te zwaar beschadigde biljetten worden niet vergoed.