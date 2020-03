Voormalig VN-baas Pérez de Cuéllar (100) overleden

Javier Pérez de Cuéllar, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is op 100-jarige leeftijd in zijn geboorteland Peru overleden. Dat maakte zijn zoon bekend. De Peruaan was vijfde baas in de historie van de volkerenorganisatie, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht.

Pérez de Cuéllar stond van 1982 tot 1991 aan het hoofd. Hij was de opvolger van de vanwege zijn oorlogsverleden omstreden Oostenrijker Kurt Waldheim. De Egyptenaar Boutros Boutros Ghali was de opvolger van Pérez de Cuéllar.

De VN-baas wordt beschouwd als een nationale held in zijn land. Hij leidde de Verenigde Naties in een roerige periode die werd gekenmerkt door de strijd tegen de honger in de wereld en een aantal ogenschijnlijk onoplosbare conflicten tussen VN-leden.

Hij stond bekend als een verzoener. Mede door zijn inspanningen kwam er een wapenstilstand in de achtjarige oorlog tussen Iran en Irak en vredesbesprekingen in de burgeroorlog in het door de VS gesteunde El Salvador.