Biden verslaat Sanders in voorverkiezing Democraten in Michigan

Joe Biden stevent af op de winst bij de voorverkiezing van de Democraten in de staat Michigan. De 77-jarige Biden, vicepresident onder Barack Obama, heeft met ongeveer de helft van de stemmen geteld zo'n elf procentpunten meer dan zijn grootste rivaal Bernie Sanders. Volgens de inschattingen van CNN is hij de winnaar in de staat.

Nadat 52 procent van de stemmen is geteld staat Biden in Michigan op 53.000 procent. Sanders volgt met 41,7 procent van de stemmen. In de staat worden 125 gedelegeerden verdeeld. Michigan is een belangrijke staat voor de Democraten. Sanders (78) zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in de staat waarin Detroit ligt. Bij de presidentsverkiezingen in 2016 verloor Clinton in Michigan nipt van Donald Trump. Biden heeft volgens Amerikaanse media ook al de voorverkiezingen in de staten Mississippi en Missouri gewonnen. Er waren dinsdag ook nog voorverkiezingen in de staten North Dakota, Idaho en Washington.