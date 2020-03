Bij 614 mensen in Nederland is inmiddels het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het aantal besmettingen steeg met 111, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal doden blijft op vijf staan. Noord-Brabant heeft de meeste besmettingen (273). Van de gemelde patiënten werken er 102 in de zorg.