Steeds meer scholen in Europa sluiten deuren. In Nederland niet

Steeds meer scholen in Europa sluiten hun deuren vanwege het coronavirus. In ongeveer een derde van de EU-landen zijn ze allemaal dicht, en in nog eens een derde in bepaalde regio’s. In de overige lidstaten is de situatie normaal.

Dat zei onderwijsminister Blaženka Divjak van tijdelijk EU-voorzitter Kroatië na een videoconferentie met circa twintig van haar Europese ambtgenoten. "Maar de situatie verandert van uur tot uur." De sluiting bezorgt ouders hoofdbrekens, maar de gezondheid van scholieren staat voorop, aldus de bewindsvrouw. Veel schoolexcursies zijn volgens haar geschrapt. Ze wees onderwijsinstellingen op de mogelijkheden van digitaal onderwijs.

In Nederland blijven scholen vooralsnog open, zei premier Mark Rutte donderdag. Mede omdat kinderen geen belangrijke risicogroep vormen zou zo’n maatregel weinig helpen tegen verdere verspreiding van het virus. Rutte wees op de problemen die sluiting zou creëren voor ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg of bij de politie en brandweer.