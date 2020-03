Spaanse voetbalcoach (21) sterft aan coronavirus

De Spaanse voetbalcoach Francisco Garcia is op 21-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. De jeugdtrainer van Atletico Portada Alta in Malaga leed aan een vorm van leukemie, waardoor hij een zwakkere gezondheid had.

Volgens de Spaanse krant Malaga Hoy kreeg Garcia het advies om naar het ziekenhuis te gaan toen hij ademhalingsproblemen kreeg. Daar vertelden artsen hem dat hij besmet was met het coronavirus en een longontsteking had.

Doordat de jonge coach ook leukemie had, was hij veel kwetsbaarder dan leeftijdsgenoten. Volgens experts zou Garcia het coronavirus hebben overleefd als hij niet aan kanker had geleden.

Clubvoorzitter Pep Bueno vertelt aan de krant hoe snel de toestand van de jongen verslechterde: “Zondagavond om 7 uur belde het ziekenhuis om te melden dat zijn toestand stabiel was, maar toen een uur later, vanwege het coronavirus en kanker…Ik kan het niet geloven. Het lijkt onmogelijk.”

Hoogstwaarschijnlijk is Garcia de jongste persoon tot nu toe die is overleden aan COVID-19. In Italië stierf nog een man van 38 jaar en in China was het jongste dodelijke slachtoffer 36.