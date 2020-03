Spanje sluit alle hotels en campings om coronavirus

"Spanje sluit alle hotels in het land om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat blijkt uit een officiële publicatie van de Spaanse regering. De Spaanse hotels krijgen vanaf donderdag een week lang de tijd om hun deuren te sluiten. Ook campings vallen onder de maatregel. De regering in Madrid heeft zaterdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege het coronavirus. Na Italië is Spanje met ruim 17.000 besmettingen en 767 doden het zwaarst getroffen Europese land. Spanjaarden mogen alleen nog naar buiten om naar het werk te gaan of boodschappen te doen.