Wat doen Amerikanen in crisistijd? Ze slaan wapens en munitie in

Wij hamsteren potjes tomatensaus, doperwtjes en vooruit wc-papier, maar in de VS gaat het er een stuk ruiger aan toe: daar zijn de kogels uitverkocht. Volgens de Volkskrant slaan Amerikanen in de staat Pennsylvania massaal wapens en munitie in om zich letterlijk te wapenen tegen het coronavirus.

De verslaggever is in een winkel voor oorlogsbenodigdheden in het plaatsje Hamburg. Eigenaar Jon Gesicki vertelt dat kogels voor pistolen en revolvers als de Luger en de Magnum het hardst zijn gegaan. “Nu komen ze vooral voor de .223 en de 762-39, voor de AR-15 en de kalasjnikovs,” klinkt het.

“Het is al een paar dagen druk,” vertelt Gesicki. “Mensen komen erachter dat we leven in een kwetsbare samenleving.” Een bezoeker zegt: “Ik ben niet bang voor het virus, ik ben bang voor de mensen.” Joe Peters, eigenaar van een andere wapenwinkel, ziet ook een stormloop op wapens en munitie. “Het is drie keer zo druk als op Black Friday,” zegt hij.

Nu is Pennsylvania geen gemiddelde staat in de VS. Wapenbezit is er vrij normaal en Donald Trump kan niets verkeerd doen. Nu zelfs hij zegt dat de coronacrisis erger is dan gedacht, reageren de mensen er nog steeds luchtig. “Dat meent hij niet. Dat zegt hij alleen omdat hem straks anders wordt verweten dat hij te weinig heeft gedaan.”