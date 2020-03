Burgemeester Bergamo: “Er zijn veel meer doden dan in de officiële cijfers staat”

“Er zijn veel meer doden dan in de officiële cijfers,” zegt Giorgio Gori, de burgemeester van Bergamo, de zwaarst getroffen stad van Lombardije, en dat is de streek waar de coronacrisis nu het hardst toeslaat. De laatste 24 uur stierven en bijna 800 mensen. Maar het zijn er meer, zet Gori: “In Lombardije ligt het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus veel hoger dan dat van officiële statistieken. Veel oudere patiënten sterven thuis of in verpleeghuizen aan longontsteking.΅

“Ik heb een tiental burgemeesters in Lombardije gebeld om een ​​idee te krijgen: in hun gemeenten is het aantal sterfgevallen als gevolg van de epidemie ongeveer vier keer zo groot als het officiële cijfer.”

Coronavirus outbreak, Italy:



March 21: 53,578 cases

March 16: 27,980 cases

March 11: 12,462 cases

March 6: 4,636 cases

March 1: 1,694 cases

February 25: 323 cases

February 20: 3 cases — Norbert Elekes (@NorbertElekes) March 21, 2020

“Het ligt zeker niet aan onze ziekenhuizen. De gezondheidszorg van Lombardije hoort tot de beste in dit land. Maar tegen wat nu over ons heen komt is niets bestand.”

Bron: Datagrafer

Een Italiaans TV-station zond onderstaande video uit. Het zijn verontrustende beelden, die niet iedereen zal willen zien.