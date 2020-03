Tijdens desinfecteren van verpleeghuizen vinden Spaanse soldaten bewoners dood in hun bed

In Spanje helpt het leger in de strijd tegen het coronavirus door onder meer verpleeghuizen te desinfecteren. Wat ze daar aantreffen, tart elke verbeelding. Bewoners zijn compleet aan hun lot overgelaten. Soms liggen ze zelfs dood in bed. Personeel is er niet. Daarover schrijft Spaanse krant El Mundo.

Minister van Defensie, Margarita Robles, heeft bevestigd dat er inderdaad bewoners dood in hun bed zijn gevonden, maar duidelijke cijfers zijn er nog niet. Er is een onderzoek gestart naar de situatie in de Spaanse verpleeghuizen. Robles zei al wel dat de regering ‘streng en onverzettelijk’ zal zijn voor verzorgingstehuizen waar bewoners er slecht aan toe zijn.

De afgelopen tijd zijn er al tientallen verpleeghuisbewoners overleden aan het coronavirus. In Spanje zijn in totaal bijna 2.700 mensen gestorven aan Covid-19. Daarmee is het na China en Italië het zwaarst getroffen land.