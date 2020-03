New York: stromen patiënten, bedden bijna op, verplegers in vuilniszakken

Amerika en vooral New York staan aan het begin van een zeer ernstige uitbraak van de epidemie. Binnen een paar dagen is het aantal patiënten in de VS gestegen naar 70.000 en het aantal doden tot boven de 1000. Nog voor het weekeind zullen er in de VS meer patiënten zijn dan in China, Italie of waar ook ter wereld.

De president van de VS vindt dat het nu wel mooi is geweest met dat corona, maar het virus lijkt zich daarvan weinig aan te trekken.

Een verbluffende foto toont drie verpleegsters in het ziekenhuis Mount Sinaï West die poseren in een gang ze gekleed in grote, zwarte plastic vuilniszakken die zijn gemaakt tot geïmproviseerde beschermende kleding.

Mannen in militaire kleding bouwden dinsdag een geïmproviseerd mortuarium op een parkeerplaats bij het Bellevue Hospital in Manhattan om een potentiële golf van coronavirus-slachtoffers het hoofd te bieden