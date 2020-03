Brabantse ziekenhuizen verwachten piek aan te kunnen

De Brabantse ziekenhuizen verwachten dat ze de toestroom van coronapatiënten op de intensivecareafdelingen aan zullen kunnen. Binnen vier tot vijf dagen voorziet het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) een piek in het aantal coronapatiënten in de provincie met de meeste besmettingen.

Op basis van berekeningen gaat het ROAZ ervan uit dat de ziekenhuizen genoeg capaciteit zullen hebben, zei voorzitter Bart Berden donderdag op NPO Radio 1. Berden, die ook voorzitter is van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gaat er zelfs vanuit dat na de piek patiënten die zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land terug zullen keren naar Brabant. "We zijn onze capaciteit deze week verder aan het uitbreiden en kunnen dan ook weer patiënten terugnemen. Dat mag ook van ons verwacht worden."

Berden ging ook in op auto-inbraken op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Meerdere medewerkers werden daar dinsdag de dupe van. "Treurig", vindt Berden. "Gelukkig krijgen we veel bijval van de politie en zij hebben de camerabeelden." Het personeel kreeg woensdag een hart onder de riem gestoken door koningin Maxima, die via een videoverbinding met het ziekenhuis belde.