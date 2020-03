Hoe het in Spanje zo mis kon gaan: “Er hing een vakantiesfeer”

Spanje zag wat er in China gebeurde, in Iran en slechts een paar honderd kilometer verderop in Italië en toch speelt zich nu een ramp af in het land.

Te laat

Er is, net als in veel landen, te laat gereageerd. Men dacht misschien ver genoeg van Italië te liggen, schrijft Spanje-correspondent Giles Tremlett in een analyse in The Guardian. Op 9 februari zei het hoofd van de eerste hulp in Madrid nog: “Spanje zal maar een handjevol besmettingen krijgen,” aldus de correspondent.

Voetbal

Maar toen was er die voetbalwedstrijd tussen Valencia en Atalanta in Bergamo. De Spaanse fans, journalisten en spelers behoorden tot de eerste zieken. Daarna werd het mooi weer in Madrid, waar de situatie het ernstigst is. De Madrilenen zochten hun vertier op stranden, terrassen en in parken. Dat kon nog gewoon. En het is een sociaal volkje dat graag kust en knuffelt.

Op 8 maart, een week voor het land op slot ging, waren er nog massademonstraties ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, er waren sportevenementen en conferenties. Drie dagen later vlogen 3.000 fans van Atlético Madrid voor een voetbalwedstrijd naar Liverpool.

Iets meer dan twee weken verder sterven er in Spanje dagelijks honderden mensen aan het coronavirus. Het dodental per hoofd van de bevolking is al drie keer groter dan in Iran en veertig keer groter dan in China.

Slechte gezondheidszorg

De Spaanse regering reageerde te laat en niet goed genoeg, schrijft de Tremlett. Hoe slecht de gezondheidszorg ervoor stond, werd nu pas duidelijk. Beschermende kleding, ventilatoren en coronatests, aan alles was te kort. Spanje had ooit een prachtig zorgsysteem, maar een decennium aan bezuinigingsmaatregelen heeft de ziekenhuizen hard geraakt, al zijn er nog altijd meer ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking dan in het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland of de VS.

Behalve de zorg was ook de samenwerking een probleem. De regionale overheid van Madrid had de universiteiten en scholen al een paar dagen eerder gesloten, waardoor een vakantiesfeer ontstond. Mensen trokken er massaal op uit.

Pas op 14 maart werd een volledige lockdown ingesteld en die wordt serieus gehandhaafd dus zal uiteindelijk de curve gaan afvlakken. Volgens de overheid kunnen de maatregelen op 11 april worden versoepeld, maar dan is nog een lange weg te gaan.

Recessie

Als dit allemaal voorbij is, zal Spanje er heel slecht voorstaan. Tijdens de financiële crisis in 2008 liep de werkloosheid op tot 27 procent, de staatsschuld schoot omhoog en de recessie behoorde tot de ergste van Europa. Dat gaat ook dit jaar gebeuren.