Oproep deurwaarders aan mensen die knel zitten contact te zoeken

De Nederlandse gerechtsdeurwaarders verwachten de komende tijd vaker te maken te krijgen met particulieren en ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben. Daarom is de beroepsorganisatie KBvG woensdag een STER-campagne begonnen. Daarin wordt opgeroepen snel contact op te nemen als er een deurwaardersbrief is binnengekomen. "Hoe eerder men belt, des te eerder kunnen we een oplossing bereiken", zegt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. De gerechtsdeurwaarders wijzen erop dat door de coronacrisis mkb-ondernemers hun omzet zien wegvallen, zzp’ers geen opdrachten meer krijgen en particulieren zonder werk komen te zitten. Met de campagne 'bellen is oplossen’ wil de KBvG particulieren en bedrijven stimuleren snel te bellen met de deurwaarder. "Als gerechtsdeurwaarders komen we in actie wanneer een rekening niet betaald wordt", zegt Van de Donk. "Dat wil niet zeggen dat we alleen maar komen innen. Door de situatie te bespreken kunnen we helpen het probleem zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Vergeet niet dat hier geen sprake is van onwil, maar van onmacht. Vrijwel niemand heeft deze crisis zien aankomen."