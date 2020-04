WHO-baas bezorgd over snelheid verspreiding coronavirus

De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstige zorgen over de snelheid waarmee het coronavirus zich over de aarde verspreidt. Er zijn nu besmettingen in 205 landen en gebieden. Volgens Tedros Adhanom Ghebreyesus is er de afgelopen vijf weken een "bijna exponentiële groei" in het aantal besmettingen geweest. Het aantal doden is daarbij volgens hem in de afgelopen week verdubbeld. Naar verwachting van Tedros zal het aantal besmettingen wereldwijd de komende dagen tot boven een miljoen stijgen en het aantal doden tot meer dan 50.000. Op dit moment zijn er ongeveer 885.000 besmettingen vastgesteld met meer dan 44.000 doden.