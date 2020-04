Wuhan na lockdown: “Voor veel mensen wordt het nooit meer als voorheen”

In Wuhan is de lockdown voorbij. De inwoners van de Chinese stad mogen na 76 dagen voorzichtig hun leven buitenshuis weer oppakken. “Het is vrijheid met een kooi eromheen,” aldus NOS-correspondent Sjoerd den Daas.

Toch is er optimisme. “Mensen kwamen als een kind zo blij naar het station of het vliegveld”, vertelde hij vandaag in een live Q&A. “Sommigen konden eindelijk weer naar huis.”

Maar het leven is er nog verre van normaal. “Mensen gaan wel weer even naar buiten om noodles te halen of om te vliegeren aan de Yangtze. Maar het is nog absoluut niet zoals voorheen. En dat zal het voor veel mensen ook nooit meer worden, vooral psychisch niet. Veel inwoners spreken van een tijdperk voor en na corona.”

Met een app wordt gepoogd het virus in bedwang te houden. “Als je bijvoorbeeld in de supermarkt bent geweest en later blijkt dat daar op dat moment ook iemand was met het coronavirus, dan kan jouw groene code op je telefoon op oranje of rood schieten”, legt Sjoerd uit. “Dan moet je opnieuw in quarantaine. Op die manier probeert men mensen zo vroeg mogelijk te isoleren.”

Ook kun je niet zomaar naar buiten. “Voor veel appartementencomplexen staan tenten waar je temperatuur wordt gecontroleerd en waar je moet laten zien dat je een groene code hebt in de app. Op basis daarvan wordt bepaald of je naar buiten mag.” Vervolgens ben je verplicht om een mondkapje te dragen.

Met afstand houden nemen de mensen in Wuhan het dan weer wat minder nauw. Minstens 1 meter is de regel, maar dat is niet gemakkelijk. “Ik zag gisteren op het vliegveld en op het treinstation dat dat best ingewikkeld is. Men zit echt alweer vaak op elkaars lip,” aldus de correspondent.