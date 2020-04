‘Ook Engelsen zetten in op corona-app’

In navolging van Nederland zetten ook de Engelsen in op het gebruik van een 'corona-app'. De verantwoordelijke ministers hebben opdracht gegeven tot het maken van de gezondheidsapp, waarmee de regering hoopt het coronavirus in te dammen. Dat meldt The Sunday Times op basis van ingewijden.

Met de te lanceren app kunnen mobiele telefoons mensen alarmeren als ze in contact zijn gekomen met geïnfecteerde mensen. De Britse regering hoopt dat de nieuwe app het mogelijk maakt om vanaf eind volgende maand te beginnen met het opheffen van de meest strikte maatregelen.

Eerder deze week presenteerde de Nederlandse 'coronaminister' Hugo de Jonge hetzelfde idee.

Google en Apple meldden vrijdag dat ze samenwerken in de strijd tegen het coronavirus. De techgiganten bieden hun hulp aan in twee stappen. Eerst zullen overheden en gezondheidsautoriteiten zelf apps kunnen lanceren die zich richten op het contact tussen mensen. Daarna zal het contactonderzoek worden geïmplementeerd in de besturingssystemen van Apple en Google, respectievelijk iOS en Android. De meeste telefoons draaien op die twee systemen.

Google en Apple benadrukken dat de privacy van de mensen niet wordt geschonden. Zo is het de bedoeling dat zo weinig mogelijk informatie op servers van de overheid terechtkomt.