RIVM over het gevaar van vliegen: “Kans dat iemand heel vliegtuig besmet is buitengewoon klein”

Over ruim een week vervalt de reiswaarschuwing voor Europa. Vanaf begin juli hoopt budgetvlieger Ryanair weer 40 procent van het totaal aantal vluchten operabel te hebben. De grote vraag is: stap je in?

Zolang zieke mensen thuis blijven, denkt het RIVM dat passagiers elkaar niet op grote schaal zullen besmetten. Hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel vertelt tegen de NOS: “Het is belangrijk dat de branche zelf criteria opstelt voor veilig vliegen. Dat zal nooit honderd procent zijn, maar het gaat er om dat de risicovermindering zo groot mogelijk is.”

“We kennen een aantal situaties waarbij mensen met infectieziektes hebben gereisd, de Mexicaanse griep, gevorderde stadia van ebola, open tuberculose. Een van de dingen die je daaruit leert is dat als iemand met een besmettelijke ziekte aan boord is geweest zonder dat men het door heeft, dat het contactonderzoek beperkt kan blijven tot de personen die rond die persoon in het vliegtuig hebben gezeten.”

De kans dat een heel vliegtuig besmet raakt door één geïnfecteerd persoon is volgens Van Dissel ‘buitengewoon klein’. “Dat heeft zich nog nooit voorgedaan. Terwijl mensen brakend met ebola in toestellen hebben gezeten, bij wijze van spreken. En vaak heeft dat überhaupt geen besmettingen opgeleverd.”

Luchtverversing

Het is volgens de RIVM-expert vergelijkbaar met andere vormen van openbaar vervoer. “Alleen bij vliegtuigen moet men bijvoorbeeld stilstaan bij hoe de luchtverversing is. Daar zijn studies van. Over het algemeen is de lucht naar beneden gericht, wat gunstig kan zijn omdat de druppels meteen naar de grond gaan.”

Op de grote vraag waarom vliegtuigen geen rekening hoeven te houden met de anderhalvemeterregel, waardoor treinen bijvoorbeeld gedeeltelijk leeg blijven, antwoordt Van Dissel: “Ik kan me voorstellen dat het ingewikkelder is om dat in vliegtuigen aan te kunnen houden, om toch nog tegen redelijke prijzen te kunnen vliegen. Maar in eerste instantie is het aan vliegtuigmaatschappijen om te laten zien dat de mensen die zij vervoeren op een veilige wijze doen. En dat begint met het feit dat iemand die vliegt thuis blijft als hij zich ziek voelt. Dus ik denk dat we daar zelf ook allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid in hebben.”