RIVM: “De ruimte om te versoepelen is zo ongeveer op”

Nu langzaam het ‘nieuwe normaal’ intreedt en vooral nu vliegen veilig is bevonden, eisen steeds meer mensen dat de coronamaatregelen verder worden versoepeld. Maar de grens is in zicht, zeggen experts van het RIVM Jaap van Dissel en Jacco Wallinga tegen de NOS.

Ventilatie

Op de vraag waarom er in de trein maar weinig mensen mogen en in een vliegtuig heel veel reageert Van Dissel: “Vliegtuigen hebben specifieke extra’s in de zin van ventilatie. Dat heeft het openbaar vervoer niet. Dat is een van de verschillen[…] Bij vliegtuigen heb je een naar beneden gerichte luchtstroom. Met een ventilatiesysteem dat elke drie minuten het vliegtuig ververst. Dat is heel anders dan in andere vormen van openbaar vervoer.”

Ruimte is op

Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen, denkt niet dat er veel versoepelingen naar voren kunnen worden gehaald. “Wat we tot nu hebben gezien en berekend, daarbij zeggen we nu: de ruimte is ongeveer op. De maatregelen zijn een voor een versoepeld, en de ruimte wordt gewoon steeds kleiner.”

Krakend ijs

Er komt een punt dat we gewoon moeten wachten op een vaccin. “Waar dat punt precies ligt moeten we stapje voor stapje proberen,” zegt de rekenaar van het RIVM. “Zodra het ijs gaat kraken moet je een stap terugdoen. Maar dat is de tactiek. Je kunt niet zeggen: uiteindelijk komen we in een situatie waarin alles weer kan. Daarvan weet je, dat kan niet. “