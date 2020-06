Artsen: verkouden kind kan gewoon naar opvang

De coronaregels lijken met de dag soepeler te worden. Vandaag zeggen artsen dat kinderen niet thuis hoeven te blijven van de opvang bij elke kleine kuch, snottebel of loopneus.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding (NVIB) en AJN Jeugdartsen Nederland is de kans dat kuchende kindjes andere kinderen ziek maken ‘acceptabel laag’. Het is niet goed voor de economie als ouders niet kunnen gaan werken, omdat hun kind vanwege lichte klachten niet naar de opvang mag. De artsenorganisaties roepen dan ook op om de regels voor kinderdagverblijven te versoepelen. Alleen als één van de ouders mogelijk het virus heeft, zouden kinderen thuis moeten blijven.

Ouderorganisatie Boink krijgt op dit moment tientallen telefoontjes per uur van ouders die zich beklagen over dat hun kind niet naar school of opvang mag. Het RIVM adviseert ouders om bij de opvang aan te geven dat het kind langdurige verkoudheidsklachten heeft. Ze zouden dan wel gewoon naar de opvang moeten kunnen.