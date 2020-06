Voor miljoenen Amerikanen dreigt stromend water onbetaalbaar te worden

Miljoenen Amerikanen zien jaar na jaar hun waterrekening stijgen tot een punt waarop ze het niet meer kunnen betalen. Ze riskeren te worden afgesloten of uit hun huizen te worden gezet, blijkt uit onderzoek van The Guardian.

De krant onderzocht de kosten voor water en riolering in twaalf grote Amerikaanse steden. Gemiddeld is de rekening tussen 2010 en 2018 met 80 procent gestegen. Twee vijfde van de inwoners in sommige steden woont in wijken waar riool en water onbetaalbaar zijn geworden.

De bevindingen onthullen de pijnlijke impact van Amerika’s watercrisis. Achterstallig onderhoud, milieumaatregelen, een veranderende demografie en de klimaatcrisis hebben de prijzen bijna overal opgedreven. Niet alleen de allerarmsten worden getroffen, ook een groeiende groep werkende Amerikanen kan de rekeningen nauwelijks betalen.

“Steeds meer mensen raken in de problemen en de allerarmsten raken in grote problemen,” zegt wateranalist Roger Colton tegen de Britse krant. “De data tonen aan dat we een betaalbaarheidsprobleem hebben in een groot aantal steden dat tien jaar geleden nog niet bestond.”

Een waterrekening die hoger is dan 4 procent van het inkomen wordt als onbetaalbaar beschouwd. In steden als New Orleans, Cleveland en Santa Fe gaat bij driekwart van de mensen met lage inkomens meer dan 4 procent van het inkomen naar stromend water. Bij zo’n 20 procent van de mensen in die steden is dat zelfs meer dan 12 procent. Dat zijn huishoudens die nog ruimschoots boven de armoedegrens leven. Bij de allerarmsten zijn die percentages nog veel hoger.