Zweedse hoofdepidemioloog boos op Wereldgezondheidsorganisatie

De Zweedse hoofdepidemioloog Anders Tegnell heeft met onbegrip gereageerd op de classificatie van zijn land door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als risicoland in verband met het nieuwe coronavirus. Volgens Tegnell, de architect van de losse Zweedse corona-aanpak, heeft de WHO de gegevens over de uitbraak in Zweden verkeerd geïnterpreteerd.

Dat het aantal geregistreerde gevallen in Zweden toeneemt, ligt er volgens Tegnell aan dat het land aanzienlijk meer tests uitvoert dan voorheen. "Het is onjuist om Zweden in te delen bij landen die eerder geen problemen hebben gehad en die blijkbaar pas aan het begin van hun epidemie staan", aldus Tegnell. De WHO had volgens hem een meer gedetailleerd beeld van Zweden gekregen als die contact met hem had opgenomen.

Het hoofd van het Europese bureau van de WHO Hans Kluge, sprak donderdag over de stijgende coronacijfers in Europa. Dertig landen in de Europese regio hebben de afgelopen twee weken een toename van het aantal gevallen gemeld, zei de regionale directeur. In elf landen leidde een versnelde verspreiding tot een aanzienlijke heropleving van het coronavirus, zei Kluge. Daarbij werd Zweden in één adem genoemd met landen als Armenië, Azerbeidzjan, Albanië en Oekraïne. In die landen dreigt het zorgstelsel onder de druk te bezwijken als de verspreiding van het longvirus niet doeltreffend wordt aangepakt, waarschuwde Kluge.

Zweden onderscheidde zich van andere Europese landen door een lossere aanpak van het coronavirus. Zo werden cafés en restaurants niet gesloten. De bevolking werd vooral gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Resultaat van die aanpak is dat zowel de besmettingsaantallen als het dodental in Zweden hoger is dan in buurlanden. In Zweden is het nieuwe coronavirus bij 63.890 mensen vastgesteld, waarvan er 5230 zijn overleden.