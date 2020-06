Pornoster Ron Jeremy (64) was te zien in 2200 pornofilms, nu riskeert hij 90 jaar cel

Ron Jeremy is de mannelijke hoofdrolspeler in ontelbare pornofilms. Omdat hij een sterk behaarde rug heeft is zijn bijnaam De Egel, schrijft HLN die zich in leven en werk van Jeremy heeft verdiept. En dat is omdat hij is aangeklaagd voor (om te beginnen) 3 verkrachtingen en 1 aanranding. Er zijn er veel meer, maar deze zaken denkt justitie makkelijk te kunnen bewijzen, zodat Jeremy de cel in gaat.

Er lopen sinds #metoo meer zaken over grensoverschrijdend gedrag in de pornowereld, maar dan gaat het om misdragingen (of erger) op de set. Jeremy sloeg juist toe buiten de filmwereld en vergreep zich vermoedelijk aan tientallen vrouwen. Volgens zijn eigen schatting had hij voor zijn werk seks met tussen de 2000 en 3000 vrouwen. Maar blijken was zijn aandrang daarmee niet gestild.

Jeremy was een grootheid in zijn vak. Hij heeft zelfs een eigen Wikipedia-lemma. Fragment: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_Jeremy