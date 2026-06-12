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19-jarige verdachte dodelijk ongeval in Zeeland langer vast

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 15:10
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BREDA (ANP) - De 19-jarige verdachte van het ernstige verkeersongeval in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant vrijdag bekendgemaakt.
De verdachte bestuurde de auto die donderdag in botsing kwam met een groep fietsers op de N290 bij Vogelwaarde. Drie kinderen en een volwassene kwamen daarbij om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond.
Een onderzoek naar de verdachte loopt. Begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid voor de rechter-commissaris en zo ja, op welke gronden.
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