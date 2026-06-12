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Hondius vaart weer uit voor cruise na uitbreken hantavirus

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 15:23
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SPITSBERGEN (ANP) - De m/v Hondius vertrekt zoals gepland zaterdag vanuit Spitsbergen voor een cruise, meldt een woordvoerder van rederij Oceanwide Expeditions. Dat is voor het eerst sinds het hantavirus uitbrak op het schip. Het gaat om een arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord.
Op het schip, met aan boord veel Nederlanders, brak in april het hantavirus uit. Dat kostte aan drie mensen, onder wie twee Nederlanders, het leven. Meerdere personen raakten besmet.
De Hondius werd eerder in Rotterdam grondig gereinigd en door de GGD en deskundigen op het gebied van infectiepreventie schoon verklaard, nadat de GGD bij een eerdere inspectie nog tekortkomingen bij de schoonmaak had gezien. Alle harde oppervlakken op het cruiseschip zijn gedesinfecteerd met waterstofperoxide. De zachte oppervlakken zijn met hete stoom gereinigd.
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