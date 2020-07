Populairste museum ter wereld, Louvre in Parijs, weer geopend

Het populairste museum ter wereld, het Louvre in Parijs, is maandag weer geopend na een sluiting van vier maanden door corona. Enkele tientallen bezoekers stonden al te wachten voordat de deuren opengingen. Per half uur mogen er 500 naar binnen.

De gedwongen sluiting heeft het museum volgens een eerste raming ruim 40 miljoen euro gekost. Het Louvre trok twee jaar geleden een recordaantal van 10 miljoen bezoekers, van wie bijna driekwart buitenlandse toeristen. Vorig jaar waren het er 9,6 miljoen. Dit jaar wordt hooguit nog een kwart daarvan verwacht.

Bezoekers moeten een mondmasker dragen en een verplichte route volgen. Voor een van de bekendste schilderijen wereldwijd, de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, zijn plekken gemarkeerd zodat bezoekers genoeg afstand tot elkaar houden. Bezoekers kunnen nu van het meesterwerk genieten zonder de enorme drukte die voor de coronacrisis gebruikelijk was, melden verslaggevers.