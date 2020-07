Een mondkapje dragen in winkels: hoeveel nut heeft dat?

In België zijn vanaf morgen mondkapjes verplicht in onder meer winkels, bioscopen en theaters. Het Laatste Nieuws vroeg zich af wat de wetenschap daarvan vindt.

Volgens een meta-analyse van 172 studies is de kans op verspreiding van het virus beduidend kleiner als mensen mondkapjes dragen. De kans op besmetting zou volgens de studie 3 procent zijn bij het gebruik van de kapjes. In een vergelijkbare situatie zonder mondkap is dat iets meer dan 17 procent.

“Als je praat, komen er vochtdruppeltjes vrij”, verklaart onderzoeker Linsey Marr van Virginia Tech (VS). “Met een mondkapje, ook eentje van lage kwaliteit, worden die druppeltjes verhinderd.” Zelfs zelfgemaakte mondkapjes bieden nog wel tot 50 procent meer bescherming, klinkt het in een studie in vakblad Nano Letters.

Maar, zo benadrukt de krant, afstand houden is nog effectiever dan een mondkapje.