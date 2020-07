Marbella: man op terras verpletterd door dikke Brit die van balkon viel

Een Spaanse man (43) zat bij een hotel samen met zijn familie waaronder met kinderen op een terras. Hij vond de dood toen ineens een Britse man op hem viel. Die woog ongeveer 120-130 kilo. Het is niet bekend of de Britse man van het balkon is gesprongen of dat hij is gevallen.

Het dodelijke ongeval deed zich voor bij het hotel Don Pepe Gran Meliá in badplaats Marbella.

Zonder enige vorm van waarschuwing kwam de grote Brit uit de lucht vallen, zeggen getuigen in de Spaanse media. „Het was totaal onverwacht. De tafelgenoten waren met elkaar aan het kletsen toen de man op Antonio viel.” In het houten platform bleef als gevolg van de klap een groot gat achter. „Het had grote impact omdat de toerist van de zevende verdieping viel”, zegt één van de getuigen in de Spaanse krant El Mundo, „en ook vanwege de omvang van de man”.