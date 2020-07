Coronavirus in Europa: Naar welke regio’s kun je nu beter niet op vakantie?

Nederland heeft momenteel het coronavirus aardig onder controle, maar dat geldt lang niet voor ieder land. Als je op vakantie gaat is het daarom goed om de coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC) in de gaten te houden.

Daarop is te zien dat je bijvoorbeeld beter niet naar het noord-oosten van Spanje kunt gaan. Ook in Zweden en op de Balkan moet je voorzichtig zijn. Nederland, Italië en Denemarken zijn dan weer relatief veilige landen. Het handige is dat je op de kaart heel specifiek per gebied kunt zien hoeveel coronabesmettingen er nog zijn.

Het RIVM onderzoekt onder meer op basis van de cijfers van het ECDC of een land code oranje of code geel moet krijgen. Uiteindelijk beslist het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de code aangepast moet worden.