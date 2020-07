Grieken sturen lakse Nederlanders met eerste vliegtuig terug

Wat een echte ouderwetse zonvakantie had moeten worden, draaide uit op een deceptie voor 28 Nederlanders. Ze konden met hetzelfde vliegtuig terug als waar ze mee waren gekomen, omdat ze hun gezondheidsverklaring niet op tijd hadden ingevuld.

De toeristen die aankwamen op Samos en Lesbos hadden 24 uur voor aankomst de verklaring moeten inleveren. Reisorganisator Corendon had hen meerdere herinneringen gestuurd per mail en sms. “Daar houdt onze verantwoordelijkheid op”, aldus Corendonwoordvoerder Simone van den Berk in het AD. “Het is ook aan reizigers zelf om bijvoorbeeld een paspoort mee te nemen.”

In de verklaring moeten toeristen onder meer invullen waar ze de afgelopen weken waren en of ze met coronapatiënten in aanraking zijn geweest. Eerder waren de Grieken niet zo streng en kon de verklaring ook ter plekke worden ondertekend, maar nu het aantal besmettingen overal weer oploopt, worden de regels strikter.