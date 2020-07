Coronanummer overbelast: Zijn er zoveel mensen met klachten?

Het coronanummer van de GGD was vanochtend moeilijk bereikbaar. Zoveel mensen wilden een test aanvragen dat de lijn overbelast was. Op sommige locaties is testen niet meer mogelijk, omdat er te veel aanmeldingen zijn.

Volgens de GGD is de testbereidheid plots fors gestegen. “We hadden niet zoveel overcapaciteit dat we direct iedereen op de gewenste locatie kunnen testen. We schalen nu snel en hard op. Ook al is het lastig, blijf toch thuis tot je de uitslag van de test hebt.”

Mensen met coronaklachten kunnen een test aanvragen via het speciale coronanummer 0800-1202. Maar het is dus druk. “Kan het kloppen dat de lijnen bezet zijn. Ik kom er niet door heen,” meldt iemand op Twitter.

De GGD adviseert om het te blijven proberen. “Hoe meer mensen zich laten testen, des te beter.” Inmiddels hebben meer dan 500.000 Nederlanders een coronatest gedaan.