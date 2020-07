Belgische professor is somber: ‘Tweede coronagolf wordt mogelijk erger dan de eerste’

België is aan de tweede coronagolf begonnen. En die zou wel eens erger kunnen zijn dan de eerste. Dat zegt professor biostatistiek Kurt Barbé van de Vrije Universiteit Brusse.

Op zijn Facebookpagina plaatste hij een sombere grafiek. “Mijn model houdt de huidige reproductiefactor (R) op 1,2064”, schrijft Barbé. In mei maakte hij met collega’s al een statistische voorspelling voor een tweede golf. “Ik vrees dat de data consistent zijn met de pessimistische verwachtingen die toen gemaakt werden.”

Inmiddels is die tweede golf begonnen volgens Barbé. Het begin verloopt rustig, maar in september zal het aantal ziekenhuisopnames scherp stijgen met een piek begin november. Die piek zou de helft hoger liggen dan die van begin april, stelt de professor.

Exponentiële groei

“De exponentiële groei zet zich in en men realiseert zich steeds te weinig dat dit een multiplicatief proces is. Het gaat traag, waardoor men snel bagatelliseert, maar dat is juist een kenmerk van zo’n proces. We hebben nog tot 31 juli de tijd om de groei om te buigen. Stabilisatie is niet voldoende,” klinkt het scherp.

Er is geen reden om aan te nemen dat de tweede golf in België ernstiger zou zijn dan in Nederland of in andere landen. Het proces verloopt overal hetzelfde. “De snelle stijging komt overeen met wat we in de rest van de wereld zien”, zei collega Geert Molenberghs eerder in De Morgen. “België is daarin echt niet alleen.”