Ic-arts Gommers op vakantie in eigen land: “Ik neem een mondkapje mee”

Hoewel in vrijwel heel Europa mondkapjes verplicht zijn in onder meer winkels, supermarkten en musea, blijft Nederland volhouden dat dat niet nodig is. Ic-arts Diederik Gommers neemt tijdens zijn vakantie in Zeeland echter het zekere voor het onzekere: “Ik ga voortaan zorgen dat ik ergens in m’n zak een mondkapje heb, of er nou wel of geen bewijs voor is.’’

Duitsers

Gommers legde vanwege het slechte weer met zijn zeilboot aan in het Zeeuwse Middelburg, vertelt hij aan Omroep Zeeland. De arts schrok met name van de vele Duitsers die zich niet aan de regels hielden. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care vluchtte zelfs een Hema uit. Hij wil voor dit soort situaties waar veel mensen bij elkaar zijn voortaan een mondkapje bij zich hebben.

Behalve de Duitsers, maakt Gommers zich ook zorgen over de Belgen. “De grenzen zijn niet dicht, zeker niet in Zeeland. We moeten op onze hoede zijn.’’ Houden Nederlanders zich dan zoveel beter aan de regels? De bekende arts vindt in elk geval aanvullende maatregelen niet nodig. “We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en ook niet op de intensive cares. Dus dat gaat goed. Het aantal besmette mensen neemt toe, maar dat komt doordat we extra testen.’’