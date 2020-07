Gemiddeld aantal coronabesmettingen in België weer hoger

Het gemiddeld aantal mensen dat in België besmet is met het coronavirus klimt weer omhoog. In de week van 16 tot 22 juli steeg het aantal besmette gevallen naar gemiddeld 255,3 per dag, 71 procent meer in vergelijking met de week ervoor. Dat blijkt uit het coronadashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft stijgen. In de periode van twee weken tot en met 22 juli gaat het om 24,6 gevallen. Zaterdag lag dat cijfer nog op 21,2. De teller van het aantal besmettingen staat nu op 65.727. Dat zijn er 528 meer dan de 65.199 besmettingen die Sciensano zaterdag rapporteerde.

In Antwerpen steeg het totale aantal bevestigde gevallen in de laatste zeven dagen met 805. Dat is ruim vijf keer meer dan de week ervoor (+520 procent). De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst riep zaterdag op Twitter op om geen bezoek te brengen aan de stad. "Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en een bezoek meer dan waard. Maar niet nu. Antwerpen strijdt momenteel tegen een grote Covid-19-uitbraak. Plan graag uw bezoek aan Antwerpen wanneer deze uitbraak weer onder controle is." Zaterdag sloot de politie in Antwerpen negen cafés waar de strengere cornamaatregelen niet werden nageleefd.

Negatieve trend in Brussel

Na Antwerpen is de hoogste stijging in één week in Limburg geregistreerd, 47 procent, tot 139 gevallen. Alleen in Brussel (-6 procent) en Waals-Brabant (-3 procent) is de trend negatief.

Ook zijn zaterdag negentien nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in België, 31 patiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen. Dat brengt het totale aantal opnames op 212. Daarvan liggen er 45 op de intensive care, vier meer dan een dag eerder. In totaal zijn 9821 mensen in België gestorven aan Covid-19. Dat zijn er vier meer dan een dag eerder.

Vanwege het oplopend aantal besmettingen gelden vanaf afgelopen zaterdag in België aangescherpte coronamaatregelen. Zo zijn mondkapjes verplicht in drukke winkelstraten, op markten, in openbare gebouwen en in de horeca. In restaurants en cafés moeten klanten een mondmasker dragen als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of de wc te gaan.