Oeps: Symbool mondkapje op stations is omgekeerd net een piemel

De stickers, die aanduiden dat een mondkapje verplicht is op de NS-stations, lijken omgekeerd net een penis. En voor wie nu denkt: maar je ziet ze toch niet op zijn kop? Jawel, het ligt er maar aan hoe je aan komt lopen.

Bij dit soort blunders vraag je je altijd af: Waarom heeft de maker dit zelf niet gezien? En was er niemand die het werkje even kon controleren? Nu prijken de stickers, die door ProRail zijn ontwikkeld in samenspraak met de NS, al op 400 treinstations.

“Kort nadat de stickers op de perrons waren geplakt, verschenen er al enkele verbaasde tweets. Heel lullig”, vertelt woordvoerder Andy Wiemer van ProRail aan Editie NL. “Zelf kan ik er nu ook niets anders meer in zien.”

Het was nog niemand opgevallen bij ProRail, zegt Wiemer desgevraagd. “Normaal gesproken is er veel tijd voor het ontwerpen van zo’n icoon. Dan wordt er door veel mensen naar gekeken voordat het daadwerkelijk op het station komt. Maar die tijd was er nu niet door corona. Het is een vluggertje geworden”, lacht hij.

De stickers blijven zoals ze zijn. ProRail ziet er de humor wel van in. “Sterker nog, er is hierdoor juist extra aandacht voor de mondkapjesplicht en dat is natuurlijk fijn,” besluit Wiemer.

Als je het plaatje rechtop bekijkt, is er niets aan de hand. Maar als je het omdraait…