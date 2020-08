België in de ban van student die stierf aan marteling en vissaus bij ontgroening

Sanda Dia (20) wilde lid worden van de Leuvense studentenclub Reuzegom. Dan zou hij makkelijker vrienden maken, dacht hij.

Hij heeft die wens niet overleefd. Hoe dat kwam werd eerst – het gebeurde in 2018 – onder het tapijt geveegd door de universiteit, maar heeft nu dan toch geleid tot een rechtszaak.

Samen met twee andere nieuwkomers – in het jargon: ‘schachten’ – moest Sanda Dia een tweedaagse ontgroening doorstaan. De eerste dag werden de drie vooral gedwongen veel te veel te drinken. Maar uit een reconstructie van De Standaard blijkt hoe de tweede dag de doorslag gaf.

‘In blokhut Cardon in Vorselaar moesten de schachten meer dan zes uur halfnaakt in een zelfgegraven put vol ijskoud water zitten, ook al was het buiten amper zes graden. Sanda moest onder meer de kop van een levende aal bijten, een goudvis inslikken en een gemalen muis opeten. De brij mocht hij ‘doorspoelen’ met urine en visolie. Intussen plasten hun doopmeesters op de drie en deed iemand zelfs zijn grote behoefte op één van de schachten.’

In de loop van die tweede dag kwam het bestuur van de studentenvereniging er achter dat het niet goed ging met Sanda. Maar pas ‘s avonds brachten ze hem naar het ziekenhuis van Malle. Daar werd hij zwaar onderkoeld en met een zeer ongewoon hoog zoutgehalte in het bloed overgebracht naar het UZ Antwerpen, waar hij diezelfde avond zou overlijden aan een orgaanfalen. Dat zoutgehalte kwam door liters vissaus.

Aanvankelijk werd de dood van Sanda en diens foltering onder het tapijt geveegd. Daar zou de voorname afkomst van veel bestuursleden van Reuzegom een rol bij hebben gespeeld. In Reuzegom zaten overwegend zonen van rechters, advocaten, dokters en bankiers, die op hun beurt rechter, advocaat, dokter en bankier willen worden omdat ze vinden dat dat zo hoort.

Maar na twee jaar is er dan toch een rechtszaak tegen de 18 bestuursleden van Reuzegom, die met elkaar leiding gaven aan de marteling. Eerst was de vader van een van de daders aangewezen als rechter, maar dat werd gecorrigeerd.

Deze week werd 10 jaar cel geëist tegen alle 18