Dit is het beste hotel van Europa

Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar reismagazine Travel + Leisure heeft bepaald dat het Canaves Oia de beste plek van Europa is om de nacht door te brengen. Het luxe resort staat op het Griekse eiland Santorini.

Het vijfsterrenhotel bestaat uit 24 suites en villa’s, de meesten met privé zwembad. De kamers zijn prachtig ingericht en hebben uitzicht op zee. Chefkok Tassos Stefatos trakteert je op culinaire hoogstandjes waarbij hij de moderne Europese keuken combineert met traditionele Griekse specialiteiten.

Aan alles is gedacht. Zo slaap je zelfs onder lakens van het peperdure modehuis Hermès. Of dat echt beter slaapt dan een lakentje van de Hema is de vraag, maar exclusief is het wel.

Onder meer actrices Jennifer Aniston en Helen Hunt genoten al van de luxe. Wat je betaalt voor een nachtje? Voor 1.200 euro kom je een heel eind.

Oordeel zelf of het dat waard is: