Burgemeester Los Angeles dreigt water en elektriciteit af te sluiten bij huisfeesten

De burgemeester van Los Angeles heeft een oplossing gevonden voor de feesten die in grote villa’s plaatsvinden nu alle clubs dicht zijn vanwege het coronavirus: de burgervader wil water en elektriciteit afsluiten. En hij is bloedserieus.

In de staat Californië, waar Los Angeles in ligt, houdt het virus hard huis. Er zijn meer dan 500.000 besmettingen. Reden waarom de horeca al een tijdje dicht is. Maar de inwoners van het peperdure Beverly Hills hebben daar geen boodschap aan. Vooral uit die rijkeluiswijk komen berichten van megafeesten, georganiseerd door de bewoners. Vanwege het virus moeten mensen afstand houden, maar dat gebeurt niet op de uitbundige party’s.

Burgemeester Eric Garcetti heeft daarom gedreigd water en elektriciteit te laten afsluiten in de woningen en bedrijfspanden waar de feesten worden gegeven. Dat hij het meent, blijkt wel uit de aankondiging dat hij het water- en elektriciteitsbedrijf officieel de autoriteit heeft verleend om de benodigde knoppen om te zetten.

Tijdens een persconferentie zei hij: “Nu we alle nachtclubs en bars hebben gesloten, zijn deze grote huisfeesten eigenlijk nachtclubs geworden in de Hills. Vaak staan de huizen leeg of worden ze gebruikt voor vakantieverhuur.”

De burgemeester voegt toe: “De gevolgen van deze grote feesten gaan veel verder dan het feest zelf. Ze sijpelen door in de hele gemeenschap, omdat het virus zich zo snel en gemakkelijk verspreidt.”

Vanaf vandaag mag het lokale water- en elektriciteitsbedrijf de panden afsluiten van stroom en water. Mogelijk helpt het. Het feest toch iets minder prettig in het pikkedonker zonder muziek en zonder werkend toilet.