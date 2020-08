Experts uiten kritiek op ventilatierichtlijn RIVM voor scholen

Het klonk zo lekker duidelijk: “Zorg dat je voldoet aan het Bouwbesluit,” zei Jaap van Dissel van het RIVM dinsdag tegen de scholen over de ventilatie in de gebouwen. Hij vond het zelf ‘een helder advies’, maar experts twijfelen daaraan.

Het Bouwbesluit bestaat uit algemene normen waar gebouwen aan moeten voldoen. Daar staat niets in over de verspreiding van virussen. Bij 1100 scholen is bovendien onbekend hoe de ventilatie precies werkt.

Daarnaast is onduidelijk hoeveel scholen zich houden aan het Bouwbesluit. De voorzitter van de vereniging van middelbare scholen, Paul Rosenmüller, zegt tegen Nieuwsuur: “We hebben geen idee hoeveel scholen wel of niet voldoen aan het Bouwbesluit, dat weet eigenlijk niemand.”

En dan nog: is dat Bouwbesluit voldoende? “Het Bouwbesluit is niet ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich door de lucht verspreiden”, stelt Martijn de Riet, die organisaties advies geeft over het onderwerp.

Philomena Bluyssen, professor binnenklimaat aan de TU Delft, is het daarmee eens. “De ventilatienormen voor schoollokalen zijn opgesteld zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren. Of die richtlijnen ook werken om het virus uit de lucht te halen, is nog maar de vraag.”

Maandag gaan in het noorden de scholen weer open, zonder mondkapjesplicht en zonder anderhalve meter afstand, ondanks het advies van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding om je juist wel aan die maatregelen te houden.