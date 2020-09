Na feesten meer dan duizend studenten besmet op Amerikaanse universiteit

Op één Amerikaanse universiteit zijn in korte tijd meer dan duizend studenten besmet geraakt met het coronavirus. De oorzaak: zwembadfeestjes en nergens een mondkapje te bekennen.

Om precies te zijn, zijn er 1.017 besmettingen onder studenten en 9 bij het personeel, wat het totaal op 1.026 brengt. Piekdag was 29 augustus toen er meer dan 300 besmettingen bij kwamen op de universiteit in South Carolina.

De vele zwembadfeesten zouden de reden zijn. Vorige zaterdag moest de brandweer nog in actie komen na klachten van omwonenden. Honderden studenten waren samen aan het feesten zonder wat voor coronaregel dan ook in acht te nemen.

“Het leek wel Mardi Gras (een carnavalsviering die vooral bekendstaat om de stevige feestjes, red)”, aldus brandweercommandant Aubrey Jenkins. “Er werd heel wat gedronken. Eén iemand verklaarde zelfs dat hij geen covid-19 kan krijgen omdat hij immuun is.”

In de VS zijn volgens Worldometer inmiddels meer dan 6,2 miljoen besmettingen. Het laatste miljoen duurde 22 dagen, het miljoen ervoor maar 18 dagen. De epidemie is dus iets aan het vertragen.