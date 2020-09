Experts rekenen op tweede golf: “Oktober en november worden het moeilijkst in Europa”

Hoewel het aantal coronabesmettingen oploopt, overlijden er nog weinig mensen aan het virus. Dat gaat veranderen denkt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Oktober en november worden heel moeilijk.”

Dat zegt WHO-regiodirecteur Hans Kluge in een interview met AFP. Het is het gevolg van een opleving van het virus vrijwel overal in Europa. Een vaccin zal ook niet direct de oplossing zijn. “Ik hoor voortdurend: het vaccin zal het einde van de epidemie zijn. Natuurlijk niet!” zegt Kluge.

“We weten niet eens of het vaccin doeltreffend zal zijn voor de hele bevolking. Sommige tekenen wijzen er momenteel op dat het voor sommigen wel zal werken, maar voor anderen niet”, benadrukte de WHO-directeur. “En als we ineens verschillende vaccins moeten gaan bestellen wordt dat een logistieke nachtmerrie.”

Onderzoek onder meer dan 8.000 Britse artsen toont verder aan dat bijna 90 procent rekent op een tweede golf in de komende zes maanden. Volgens hen is het falende bron- en contactonderzoek (net als hier) de belangrijkste oorzaak dat het aantal besmettingen weer uit de hand loopt.